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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد ساعات من إعلان اعتزاله.. رضا البحراوي يعيد طرح عايش ما بين تعابين على يوتيوب

رضا البحراوي
رضا البحراوي
تقى الجيزاوي

فاجأ المطرب الشعبي رضا البحراوي جمهوره بإعادة طرح أغنيته «عايش ما بين تعابين» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وذلك بعد أيام من حذفها، في خطوة جاءت بعد ساعات قليلة من إعلانه نيته اعتزال الغناء، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين جمهوره.

أغنية «عايش ما بين تعابين» 

وتعد أغنية «عايش ما بين تعابين» من كلمات أحمد بومبا، وألحان أحمد عبده، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، ومن إنتاج شركة «هاي ميوزيك» للمنتجين طارق عبد الستار ومحمد طارق.

وجاءت إعادة نشر الأغنية بالتزامن مع الرسالة التي نشرها البحراوي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، وأعلن خلالها عزمه اعتزال الغناء، إذ كتب: «إن شاء الله هعلن اعتزالي»، دون أن يكشف عن الأسباب أو يحدد موعدًا لاتخاذ هذه الخطوة.

وأثار منشور البحراوي تفاعلًا واسعًا بين جمهوره، الذين تساءلوا عن حقيقة قرار الاعتزال وما إذا كان نهائيًا، خاصة مع عودة الأغنية إلى منصاته الرسمية بعد فترة قصيرة من حذفها. 

اعتزال رضا البحراوي 

وأعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي عزمه اعتزال الغناء للمرة الثانية، من خلال رسالة قصيرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تاركًا جمهوره في حالة من الحيرة والترقب، بعدما اكتفى بالإعلان عن قراره دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسبابه أو موعد تنفيذه. اعتزال رضا البحراوي وأعاد المطرب الشعبي رضا البحراوي فتح باب الجدل حول مستقبله الفني، بعدما أعلن للمرة الثانية نيته اعتزال الغناء، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين جمهوره ومحبيه، خاصة أنه لم يكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار أو ما إذا كان ينوي تنفيذه بشكل نهائي. ونشر البحراوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا مقتضبًا كتب فيه: "إن شاء الله هعلن اعتزالي"، وهو ما سرعان ما انتشر بين متابعيه، الذين تفاعلوا مع كلماته بشكل كبير، معبرين عن دهشتهم ومطالبين إياه بالتراجع عن الفكرة، أو على الأقل توضيح حقيقة ما يقصده من هذا الإعلان المفاجئ. اعتزال رضا البحراوي المرة الأولى وأثار المنشور العديد من التكهنات، إذ لم يحدد رضا البحراوي ما إذا كان يقصد اعتزال الغناء بصورة نهائية، أم أن الأمر يتعلق بظروف خاصة يمر بها خلال الفترة الحالية، وهو ما جعل الباب مفتوحًا أمام التأويلات، في انتظار أي توضيح رسمي منه خلال الأيام المقبلة. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها البحراوي إلى الابتعاد عن الساحة الفنية، إذ سبق أن أعلن رغبته في الاعتزال قبل ذلك، قبل أن يعود ويواصل نشاطه الفني بشكل طبيعي، وهو ما دفع عددًا من متابعيه إلى الاعتقاد بأن الأمر قد يكون مجرد رد فعل على ضغوط أو ظروف يمر بها في الوقت الحالي 

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