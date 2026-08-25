وزيرا خارجية مصر وتشاد يبحثان تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف بشأن أزمات السودان وليبيا

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور عبد الله صابر فضل، وزير خارجية جمهورية تشاد، يوم الثلاثاء ٢٥ أغسطس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مسارات التعاون بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وتشاد، والحرص على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و المشير محمد إدريس ديبي، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما تناول الاتصال متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية–التشادية وما تم التوافق عليه خلالها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومشروعات تعاون.

وشهد الاتصال تبادلاً للرؤى حول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، مشدداً على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية التوصل إلى حل سياسي ليبي–ليبي بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أقرب وقت ممكن، وبما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار ويحفظ مصالح الشعب الليبي الشقيق.