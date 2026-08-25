موتسيبي واثق من نجاح كأس أمم إفريقيا 2027 رغم التحديات

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء إن نهائيات كأس الأمم الأفريقية العام المقبل تواجه بعض التحديات، لكنه توقّع أن يحقّق هذا الحدث، الذي ستستضيفه كينيا وتنزانيا وأوغندا بشكل مشترك "نجاحاً هائلاً".



ولم يحدّد موتسيبي طبيعة هذه التحديات، لكن بناء الملاعب في كينيا أثار القلق خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان مسؤولون حكوميون قد صرحوا في مايو الماضي أنّ أعمال بناء ملعب "تالانتا سبورتس سيتي" الجديد في نيروبي بسعة 60 ألف متفرج وأعمال تجديد "مجمع موي الدولي للرياضة" بسعة 48 ألف متفرج تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي عقد في جوهانسبرغ: "علينا أن نثق في كوادرنا رغم التحديات، وقد تحدث إخفاقات في بعض الأحيان، لكن علينا أن ننهض ونحاول مرة أخرى".

وأضاف: "لكن كأس الأمم الإفريقية في شرق إفريقيا ستحقق نجاحاً هائلاً. هناك بعض التحديات، لكنني فخور بالعمل الذي يقوم به رؤساء دول كينيا وتنزانيا وأوغندا".

وستقام البطولة في عام 2027، ثم مرة أخرى في عام 2028، ومنذ ذلك الحين ستقام البطولة القارية كل أربع سنوات بدلاً من كل سنتين كما كان الحال سابقاً.

وقال موتسيبي إنّ باب تقديم العروض لاستضافة كأس أمم إفريقيا لأعوام 2028 و2032 و2036 قد فُتح، وتم تلقي "عروض مثيرة" لاستضافة النهائيات، على الرغم من أنه لم يقدّم مزيداً من التفاصيل.

وستقام نهائيات عام 2027 في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو، لكن الـ"كاف" لم يعلن بعد عن الملاعب التي ستستضيفها.