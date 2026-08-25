ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد يان ديوماندي في حفل بالمدينة الرياضية

قدم نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، رسميًا لاعبه الجديد الجناح الإيفواري يان ديوماندي، والذي ضمه النادي في وقت سابق قادمًا من لايبزج الألماني.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أنه تم تقديم اللاعب خلال فعالية رسمية في قاعة الاجتماعات بمدينة ريال مدريد، وكان في استقباله رئيس النادي فلورنتينو بيريز حيث وقع المهاجم على العقد الذي سيربطه بالنادي خلال المواسم السبعة المقبلة، حتى 30 يونيو 2033.

وبعد التوقيع، تلقى ديوماندي نسخة طبق الأصل من الاستاد وساعة وقميص يحمل اسمه والرقم 25، كما حضر الفعالية الرئيس الفخري للنادي خوسيه مارتينيز بيري.

وعقب توقيع العقد، عبر ديوماندي في تصريحات للموقع الرسمي عن سعادته بالانضمام لريال مدريد الذي وصفه بـ "النادي الأكبر في العالم" مضيفًا: "رؤية كل هذه البطولات تثير حماسك للفوز ببطولة أخرى.. من المثير جدًا أن تنافس في الليجا ودوري أبطال أوروبا من أجل الفوز بهما.. لماذا لا نبدأ الفوز بدوري الأبطال والليغا من هذا العام؟