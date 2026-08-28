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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: تغييرات معتمد جمال كلمة السر في فوز الزمالك.. ومواجهة زد صعبة على الأهلي

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي
عمرو مصطفى

أشاد هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه الزمالك خلال الشوط الثاني أمام البنك الأهلي، مؤكدًا أن الفريق الأبيض نجح في تحقيق فوز مهم وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

نجم الأهلي يكشف سر فوز الزمالك 

وقال حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن الزمالك قدم شوطًا ثانيًا ممتازًا أمام البنك الأهلي، ونجح في خطف الثلاث نقاط، كما أن الفريق ظهر بصورة أفضل خلال النصف الثاني من المباراة وتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له.

وأضاف أن تغييرات معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، كانت كلمة السر في تحقيق الفوز على البنك الأهلي، والقرارات الفنية التي اتخذها الجهاز الفني ساهمت بشكل واضح في تغيير شكل الفريق وحسم المباراة لصالحه.

نجم الأهلي يشيد بمحمد السيد 

 

وأشاد حنفي بمستوى محمد السيد، موضحًا أن اللاعب قدم مباراة جيدة وسيكون إضافة قوية للزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل امتلاكه إمكانيات تؤهله لتقديم مستويات مميزة مع الفريق.

وتابع: «الزمالك في المباريات الكبيرة دائمًا يكون حاضرًا بقوة ويستطيع تحقيق الفوز»، مشيرًا إلى أن جماهير القلعة البيضاء تمثل عاملًا مهمًا في دعم اللاعبين، حيث تمنحهم دفعة قوية وتكون دائمًا كلمة السر في تحقيق الانتصارات.

مواجهة زد الأصعب على الأهلي 

وفي سياق آخر، تحدث هشام حنفي عن استعدادات الأهلي لمواجهة زد، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة على الفريق الأحمر وأكثر صعوبة من مواجهة الشرقية إنبي، خاصة أن زد فريق كبير ويقدم مستويات جيدة، وبدأ في تحقيق أهدافه من خلال مشاركته الأولى في البطولات الإفريقية.

وأشار حنفي إلى أن إدارة زد لديها طموحات كبيرة للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة على الأهلي، قبل أن يختتم حديثه بالتأكيد على إمكانية عودة ياسر إبراهيم إلى التشكيل الأساسي للأهلي أمام زد، إلى جانب عمرو الجزار.

الزمالك فريق الزمالك الأهلي زد الدوري المصري

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