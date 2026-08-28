مساجد شمال سيناء تحيي ذكرى المولد النبوي بـ100 أمسية دينية حول مكارم الأخلاق

أحيت مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء ذكرى المولد النبوي الشريف، خلال شهر ربيع الأول، بتنظيم 100 أمسية دينية وحلقات ذكر بالمساجد الكبرى، تحت عنوان «مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية».

وأقيمت الأمسيات برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وبمشاركة عدد من كبار العلماء والأئمة، وبحضور أعداد كبيرة من أهالي المحافظة ورواد المساجد.

وأكد مدير مديرية أوقاف شمال سيناء - في بيان اليوم الجمعه - أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وربط المجتمع بالهدي النبوي، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية، وفي مقدمتها التسامح والمودة والترابط المجتمعي.

وأوضح أن الأمسيات تناولت جوانب من الأخلاق النبوية، وما جسدته السيرة المشرفة من قيم الصدق والأمانة والرحمة والعدل وحسن الجوار، إلى جانب استعراض مواقف من حياة النبي الكريم في معالجة الأزمات والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأشار إلى أن الفعاليات تستهدف تحويل القيم المستمدة من السيرة النبوية إلى ممارسات عملية في حياة المواطنين، وتعزيز السلم المجتمعي وإصلاح ذات البين، بما يسهم في دعم الترابط الوطني والتكافل والاستقرار بين أبناء المحافظة.