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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برؤية بصرية سينمائية.. خالد أنور يلفت الأنظار بجلسة تصوير غير تقليدية

خالد أنور
خالد أنور
قاسم

فاجأ الفنان خالد أنور جمهوره ومتابعيه بإطلاق جلسة تصوير جديدة اتسمت بالطابع الفني السريالي والبصري غير التقليدي، مبتعداً عن جلسات التصوير الكلاسيكية المعتادة.
 

واعتمد خالد أنور خلال جلسة التصوير الجديدة على الإضاءة الدراماتيكية والألوان المتباينة، مع دمج عناصر طبيعية وتاريخية كرموز بصرية من بينها ظهور ظلال لأبو الهول وحركة الخيل والتكوينات الصخرية في إطار بصري يعكس الحركة، الغموض، والحالة الشعورية للعمق الفني.

وشارك الفنان خالد أنور مؤخراً، في مسلسل المداح: أسطورة النهاية الجزء السادس والذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

خالد أنور الفنان خالد أنور صور خالد أنور

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