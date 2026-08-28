مروان محسن يقود هجوم الجونة أمام القناة في الدوري

أعلن أحمد مصطفى، مدرب الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة القناة في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: عبد الجواد تعلب، صابر الشيمي، مصطفى متاوي، خالد صديق.

خط الوسط: نور السيد، مايكل أيوك، عمر مجدي، صامويل أوجو، أحمد جمال

خط الهجوم: مروان محسن

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: "إسلام ريشا، رضا صلاح، أحمد زكي، أحمد بليا، محمد رضا، صلاح زايد، ديفيد سيمكوندا، تيوكو، مروان عصام".

وكان الجونة قد تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى على ملعب خالد بشارة، بينما انتصر القناة على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نفس الجولة.

الجونة يفتح الباب أمام موهبته الشابة للتألق في بلجيكا

في خطوة جديدة لدعم المواهب الصاعدة، أعلن نادي الجونة انتقال لاعبه الشاب أدهم رفاعي إلى نادي لييج البلجيكي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليبدأ اللاعب صاحب الـ18 عامًا أولى خطواته الاحترافية خارج مصر.



يأتي انتقال رفاعي بعد ظهوره مع الفريق الأول للجونة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 14 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة هدفين، ليترك انطباعًا جيدًا رغم صغر سنه.

ويتميز اللاعب بالقدرة على اللعب في مركز الجناح الأيسر، إلى جانب إجادة دوره كصانع ألعاب، وهي المرونة التي تمنحه فرصة أكبر للمنافسة على المشاركة مع فريقه الجديد.

وتُعد تجربة لييج فرصة مهمة لرفاعي من أجل الاحتكاك بالكرة الأوروبية، وتطوير قدراته الفنية والبدنية، خاصة أن الفريق البلجيكي ينافس في دوري الدرجة الثانية ويسعى للمنافسة على الصعود إلى دوري الأضواء.