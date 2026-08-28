مروة عبد المنعم: الأعمال الفنية الحالية تشبه فتاة أجرت عمليات تجميل.. جميلة لكن ليست حقيقية l خاص

أكدت الفنانة مروة عبد المنعم أن الأعمال الفنية حاليًا تشبه فتاة قامت بإجراء كل عمليات التجميل الممكنة، وأصبحت في غاية الجمال، إلا أنها ليست حقيقية.

وتابعت مروة عبد المنعم، في تصريحات خاصة، أن الأعمال التي تُعرض حاليًا، رغم أنها مشوقة وتقدم قصصًا رائعة تجذبها لمشاهدتها، بجانب الأداء الرائع من الفنانين والتطور الكبير في الإخراج، إلا أنها بمجرد انتهائها لا تعود لمشاهدتها مرة أخرى.

وأضافت: «مسلسل الحقيقة والسراب، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وذئاب الجبل، وليالي الحلمية، وغيرها من الأعمال، رغم قلة الإمكانيات، إلا أنها ما زالت تعيش بيننا، سواء مع الجيل الكبير أو الجيل الجديد؛ لأنها كانت نابعة من قصص من المجتمع والأسرة المصرية».