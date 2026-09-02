تعرّف على مشروع الخط الناقل للمياه من محطة كفر سليمان حتى القناة الملاحية برأس البر

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه من محطة كفر سليمان وحتى القناة الملاحية بمدينة رأس البر، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، وممثلي شركة المقاولون العرب، ومديري الهيئات والمديريات والقطاعات والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض آليات تنفيذ أعمال العداية بطريق الدفع النفقي أسفل شريط السكة الحديد، ومناقشة المواقع المقترحة لتنفيذ غرفتي الدفع والاستقبال الخاصة بالعداية، وبحث الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية المقرّرة.

ووجّه المحافظ بالتنسيق الكامل بين شركة المقاولون العرب وشركات المرافق والهيئات والقطاعات والجهات المعنية، لتنفيذ زيارة ميدانية للمواقع المقترحة لإنشاء غرفتي الدفع والاستقبال، والتأكد من عدم تعارضها أو تداخلها مع أي من خطوط وشبكات المرافق القائمة، بما يضمن الحفاظ عليها وتفادي أي أضرار قد تنتج عن تنفيذ الأعمال.