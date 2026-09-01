محافظ دمياط يلتقي بالمواطنين في المركز التكنولوجي

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك في بداية زيارته للمقر، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والأستاذ وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

واطمأن "محافظ دمياط" على انتظام العمل بالمركز ومعدلات الإنجاز اليومية، مؤكدًا أهمية الالتزام بسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما حرص الدكتور حسام الدين فوزي على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتقديمها بصورة أكثر كفاءة وسرعة تلبي احتياجات المواطنين.