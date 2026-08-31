بحضور محافظ دمياط.. إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه العدلية

تابع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٢٤ بوصة بقرية العدلية، للوقوف على مستجدات أعمال الإصلاح والتأكد من سرعة التعامل مع العطل.

واطمأن "المحافظ" على توافر كافة المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاح، حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرقها الفنية والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الكسر، مع استمرار الأعمال لحين الانتهاء الكامل من الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

ووجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، لتقليل فترة تأثر المناطق الواقعة بنطاق الكسر ، مؤكدًا أهمية سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.