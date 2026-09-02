البحيرة: إزالة 18 تعدياً على أملاك الدولة و26 حالة متغيرات مكانية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع المخالفات والتعديات فور رصدها، بما يسهم في تحقيق المستهدف من أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

وأسفرت حملات الإزالة التي تم تنفيذها اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر، عن إزالة 18 حالة تعدٍ على مبانى أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2636 مترًا مربعًا

بالإضافة إلى إزالة 26 حالة متغيرات مكانية بإجمالي مساحة 1580 مترًا مربعًا، تضمنت 7 حالات لمبانٍ على مساحة 370 مترًا مربعًا، و19 حالة على مساحة 1210 متر مربع.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، وعدم التهاون في استرداد حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.