قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشارقة ترفع الحد الأدنى للرواتب إلى 20 ألف درهم
هجمات أمريكية.. إيران تشيع ضحايا حفل الزفاف لمثواهم الأخير
موسكو: تدمير سفينتي شحن تنقلان أسلحة غربية إلى أوكرانيا في البحر الأسود
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق
التشكيل المتوقع للزمالك امام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
إعلام إسرائيلي: الجيش يرفع حالة التأهب في غزة تحسبا لأي رد من حماس
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في أسيوط
بيروت .. أول تعليق من رئيس لبنان على تحرير مواطنين من سجون الاحتلال
مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 إثر استهداف أوكراني لمقاطعة بيلجورود الروسية
سلطات الاحتلال الإسرائيلي توافق على إطلاق سراح 5 معتقلين لبنانيين
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟
إصابة شاب بسبب الألعاب النارية خلال حفل زفاف في الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة أمام إيه إس بورت بتشكيل مكون من: 


حارس المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح والونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة وآدم كايد وأحمد وربيع.

خط الهجوم: وشيكو بانزا وحسام أشرف وعدي الدباغ.

دوري ابطال افريقيا الزمالك فريق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

المتهمين

صورهم فانتقموا منه.. 4 تجار مخدرات يتلفون زجاج ميكروباص بالجيزة

كلنا واحد

كلنا واحد.. الداخلية توزع الحقائب المدرسية على الطلاب بالمناطق الجديدة

لحوم فاسدة

ضبط 70 طنًا من اللحوم ومقطعات وهياكل الدواجن والدهون الحيوانية الفاسدة بالجيزة

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد