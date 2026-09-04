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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تسعى لرفع المكون المحلي في السيارات إلى 40% بحلول 2030

صناعة السيارات
صناعة السيارات
محمد البدوي

تتحرك مصر نحو تعزيز قدراتها التصنيعية في قطاع السيارات، في إطار توجه يستهدف تحويل الصناعة من مجرد عمليات تجميع إلى منظومة إنتاج متكاملة تضم مختلف مراحل التصنيع والصناعات المغذية. 

الاعتماد على المكونات المنتجة

وتولي وزارة الصناعة أهمية متزايدة لزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا، بما يسهم في دعم الموردين المصريين وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات. 

جهود حكومية لجذب شركات ومستثمرين أجانب

ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود حكومية لجذب شركات ومستثمرين أجانب إلى السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز والبرامج الصناعية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم قدرتها على التوسع خلال السنوات المقبلة.

40% مكونًا محليًا بحلول 2030

وقال المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إن نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات تبلغ حاليًا نحو 20%، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف مضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 40% بحلول عام 2030.

قاعدة الصناعات المغذية للسيارات

وأوضح سامي، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج «البعد الرابع» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوصول إلى المستهدف يرتبط بصورة أساسية بتوسيع قاعدة الصناعات المغذية للسيارات وزيادة أعداد الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع.

مصانع مصرية تنتج مكونات السيارات

وأشار مساعد وزير الصناعة إلى وجود مصانع مصرية بالكامل تعمل بالفعل في إنتاج عدد من مكونات السيارات، من بينها زجاج السيارات، وكراسي السيارات، وأقراص السيارات، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع باستمرار دخول مصانع جديدة إلى مجال الصناعات المغذية.

السيارات البريطانية

زيادة أعداد الشركات والمصانع

وأكد أن زيادة أعداد الشركات والمصانع الراغبة في الاستثمار بهذا القطاع تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الثقة في مستقبل الصناعة المصرية وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.

مفاوضات مع مستثمرين أجانب

وأضاف سامي أن الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترات الماضية أظهرت تمتع الدولة بدرجة مرتفعة من الاستقرار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

السيارات الهجينة الصينية

وأوضح أن وزارة الصناعة تجري بصورة مستمرة لقاءات ومفاوضات مع عدد كبير من المستثمرين والمصنعين الأجانب الراغبين في دخول السوق المصرية أو توسيع استثماراتهم القائمة، خاصة في المجالات المرتبطة بالصناعة والسيارات.

صناعة السيارات منظومة متكاملة

وشدد مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية على أن الهدف النهائي يتمثل في تأسيس منظومة صناعية متكاملة لصناعة السيارات في مصر، تبدأ من جذب المستثمرين ووضع البرامج والحوافز المناسبة والسياسات الحكومية الداعمة، وتمتد إلى إنشاء قاعدة قوية من الصناعات والموردين المحليين.

مبادرة إحلال السيارات

وأكد أن صناعة السيارات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد عملية لتجميع المركبات، وإنما باعتبارها منظومة صناعية مترابطة تضم التصنيع المحلي للمكونات والصناعات المغذية والاستثمارات والبرامج الحكومية، بما يضمن بناء صناعة سيارات قوية ومستدامة داخل مصر.

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