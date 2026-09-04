المكون المحلي في صناعة السيارات .. مصر تستهدف الوصول إلى 40% بحلول 2030

تسعى الدولة إلى تعزيز صناعة السيارات محليًا، من خلال زيادة نسبة المكون المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، بما يدعم بناء منظومة صناعية متكاملة للقطاع ويقلل الاعتماد على المكونات المستوردة. وفي هذا الإطار، تستهدف وزارة الصناعة رفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات من 20% حاليًا إلى 40% بحلول عام 2030.

زيادة المكون المحلي هدف استراتيجي للصناعة

قال المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إن نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات تبلغ حاليًا نحو 20%، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف مضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 40% بحلول عام 2030.

وأوضح، خلال لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج «البعد الرابع» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بتوسيع قاعدة الصناعات المغذية للسيارات، وزيادة أعداد الموردين المحليين القادرين على توفير احتياجات المصانع.

مصانع مصرية تنتج مكونات السيارات

وأشار مساعد وزير الصناعة إلى وجود مصانع مصرية تنتج بالفعل عددًا من مكونات السيارات، من بينها زجاج السيارات وكراسي السيارات وأقراص السيارات، موضحًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر دخول مصانع جديدة إلى قطاع الصناعات المغذية.

واعتبر أن زيادة عدد المصانع العاملة في هذا القطاع تمثل مؤشرًا على تنامي ثقة المستثمرين في الصناعة المصرية، وتدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة داخل مصر.

مفاوضات مستمرة لجذب الاستثمارات

وأكد على أن الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترات الماضية أظهرت تمتع البلاد بدرجة عالية من الاستقرار، إلى جانب وجود مؤشرات اقتصادية تطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن وزارة الصناعة تجري لقاءات ومفاوضات مستمرة مع عدد كبير من المستثمرين والمصنعين الأجانب، لبحث فرص العمل والتوسع داخل السوق المصرية، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية.

منظومة متكاملة لصناعة السيارات

وشدد مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية على أن الهدف النهائي لا يقتصر على زيادة عمليات تجميع السيارات، وإنما يتمثل في إنشاء منظومة صناعية متكاملة للسيارات تبدأ من جذب المستثمرين، مرورًا بالبرامج والحوافز والسياسات الحكومية، وصولًا إلى قاعدة قوية للصناعات المغذية والمكونات المحلية.

وأكد أن صناعة السيارات يجب التعامل معها باعتبارها منظومة مترابطة ومتكاملة، وليس مجرد نشاط يقتصر على تجميع السيارات، بما يضمن زيادة المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة ودعم تنافسية الصناعة المصرية.