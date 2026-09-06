تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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بلغ إجمالي تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ البحر الأحمر 10 سفن، وتم تداول 40000 طن بضائع و553 شاحنة و22 سيارة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم /الأحد/ - إن حركة الواردات شملت 5 سفن و33000 طن بضائع و243 شاحنة و17 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و7000 طن بضائع و310 شاحنات و5 سيارات .

ووفق البيان، استقبل ميناء سفاجا السفينة SEA ELLA علي متنها 30000 طن الومنيوم قادمة من إندونيسيا كما استقبل ميناء سفاجا العبارة أمل، بينما غادرت السفينتان PELAGOS EXPRESS و الحرية2.

وشهد ميناء نويبع تداول 4290 طن بضائع و129 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي (آيلة ، اور ، سينا) وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1266 راكبا .