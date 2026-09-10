الإمارات تعلن عن خطط لاستثمار 40 مليار يورو في ألمانيا | تفاصيل

أعلنت دولة الإمارات عن خطط لاستثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، وذلك عبر مجموعة من القطاعات التي تمثل أولويات استراتيجية وتنموية لكلا البلدين، وتشمل الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل الزخم المتنامي في العلاقات الإماراتية الألمانية، وبالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات إلى ألمانيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت وكالة "وام" إن هذه الخطوة الاستثمارية تعكس نهج الإمارات في تعزيز شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، وثقتها في القدرات الصناعية والتكنولوجية والابتكارية التي تتمتع بها ألمانيا.

ومن إجمالي مبلغ الـ 40 مليار يورو، سيتم تخصيص 10 مليارات يورو للاستثمار في ولاية بافاريا الألمانية.

وتُعد هذه الخطوة توسعاً هاماً في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تجمع بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية المتقدمة لألمانيا وبين الخبرات الاستثمارية لدولة الإمارات وقدرتها على دعم المشاريع الكبرى وتسريع وتيرة نموها.

كما ستتيح هذه الاستثمارات فرصاً جديدة للشركات والمؤسسات في كلا البلدين لإقامة شراكات مستدامة وتعميق التعاون في قطاعات حيوية من المتوقع أن تقود عجلة النمو وتعزز التنافسية خلال العقود المقبلة.