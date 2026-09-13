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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالاً بعيدها القومي.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة شوقي السيد عيسى للتعليم الأساسي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدرسة شوقي السيد عيسى للتعليم الأساسي بمركز ههيا، التابعة لإدارة ههيا التعليمية، والمقامة على مساحة 1340 مترًا مربعًا، والتي تضم 14 فصلًا دراسيًا جديدًا، بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليونًا و200 ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ145، وحرص المحافظة على التوسع في افتتاح الصروح التعليمية والارتقاء بمستوى البيئة التعليمية والتربوية المقدمة لأبناء المحافظة إلى جانب المتبرع بقطعة الأرض المقام عليها المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأهالي المنطقة.

استقبل طلاب المدرسة محافظ الشرقية بالأناشيد الوطنية، مرتدين الزي الفرعوني وحاملين أعلام مصر، فيما قدم كورال المدرسة عددًا من العروض الفنية، احتفالًا وابتهاجًا بافتتاح مدرستهم الجديدة.

تفقد محافظ الشرقية الفصول الدراسية، للاطمئنان على توافر كافة المقومات والاحتياجات التعليمية، من الأثاث المدرسي وأجهزة الحاسب الآلي والتجهيزات اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متطورة لأبناء المحافظة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم، وإعداد جيل واعٍ ومؤهل وقادر على مواكبة متطلبات وتطورات العصر.

ومن جانبه، قدم المهندس أحمد مرسي، وكيل أول الوزارة ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، عرضًا تفصيليًا عن المدرسة، موضحًا أنها مقامة على مساحة ١٣٤٠ مترًا مربعًا، وتتكون من دور أرضي وأربعة طوابق، وتضم ١٤ فصلًا دراسيًا، ومصلى، ومعملًا مطورًا، ومكتبة، وحجرة مجالات، وحجرة مصادر، ومعمل حاسب آلي، وحجرة أخصائي نفسي واجتماعي، وقاعة متعددة الأغراض، وغرفة للوسائل التعليمية، وحجرة طبيب.

وخلال فعاليات الافتتاح، حرص محافظ الشرقية على تقديم الشكر والعرفان للمتبرع بقطعة الأرض، مثمنًا دوره المجتمعي ومساهمته الفاعلة في إقامة المدرسة، بما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتوفير فصول دراسية جديدة، وإتاحة بيئة تعليمية وتربوية مناسبة لأبناء القرية.

أكد المحافظ أن مشاركة أبناء المجتمع في دعم المشروعات الخدمية تمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل والتعاون مع أجهزة الدولة، وتسهم في تنفيذ المزيد من المشروعات التي تخدم المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

قدم محافظ الشرقية، التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيدها القومي الـ١٤٥، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وتربوية جيدة لأبناء الشرقية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والتقدم، وتحقيق المزيد من الإنجازات على هذه الأرض الطيبة، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الشرقية محافظ الشرقية بمركز ههيا لإدارة ههيا التعليمية احتفالات المحافظة بعيدها القومي

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