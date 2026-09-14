ياريته يرجع .. أحمد شوبير يتحدث عن عودة وسام أبو علي إلى الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق ولاعب كولومبوس كرو الأمريكي، من العودة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت بشأن تحرك النادي لاستعادته.

وسام ابو علي

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن حديثًا تردد أمس حول بدء الأهلي مفاوضات من أجل إعادة وسام أبو علي، ومحاولة معرفة موقف نادي كولومبوس كرو من إمكانية الاستغناء عن اللاعب.

وأوضح شوبير: «أنا قلت ياريت، وبقول تاني ياريت، ده لعيب فرق جدًا مع الأهلي»، مشيرًا إلى أهمية اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق الأحمر.

وأضاف أن هناك رغبة من جانب الأهلي في معرفة إمكانية عودة وسام أبو علي، إلا أن موقف النادي الأمريكي يبدو واضحًا بشأن مستقبل المهاجم الفلسطيني.

وأشار شوبير إلى أن مدرب كولومبوس كرو أكد أن وسام أبو علي يمثل مستقبل النادي، ولا توجد أي فرصة لرحيله أو التفريط في خدماته خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم وسام أبو علي بالعودة إلى الأهلي، في ظل رغبة الجماهير في استعادة المهاجم الذي قدم مستويات مميزة مع الفريق قبل انتقاله إلى الدوري الأمريكي.