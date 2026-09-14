الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة أبو قير للأسمدة.. وعموتة يصحح أخطاء المقاولون

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

ويبحث الأهلي عن العودة إلى الانتصارات بعد التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة إلى التركيز على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء.

وعقد عموتة جلسة مع لاعبي الأهلي خلال التحضيرات الأخيرة، شرح خلالها أبرز الملاحظات الفنية، وطالب اللاعبين بضرورة تحسين الأداء الجماعي وتجنب تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق فقدان نقطتين في المباراة الماضية.

وشدد المدير الفني على أهمية زيادة الانسجام بين خطوط الفريق، مع استغلال الاستحواذ على الكرة بشكل إيجابي، والابتعاد عن التسرع والعشوائية في بناء الهجمات.

كما طالب عموتة لاعبي الأهلي بالتركيز الكامل والالتزام بالتعليمات الفنية طوال المباراة، من أجل تقديم أداء أفضل أمام أبو قير للأسمدة وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.