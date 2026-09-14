كوريا الجنوبية تسعى لإبرام اتفاق استثماري مع الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار

قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج كوان إن الحكومة تسعى إلى إبرام اتفاق استثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقية تجارية أُبرمت العام الماضي بهدف الحصول على تعريفات جمركية مخفضة.

وأعلن كيم - حسبما أفادت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية اليوم / الاثنين / - عزمه إجراء مفاوضات افتراضية مع مسئولين في واشنطن هذا الاسبوع للتوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك عدة قضايا عالقة.

ولم يكشف كيم عن تفاصيل الاتفاق المحتمل، لكنه أشار إلى أن إجمالي المبلغ الذي تطلبه الولايات المتحدة لن يتجاوز 200 مليار دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي سبق أن تعهدت به كوريا الجنوبية، مع وضع سقف سنوي قدره 20 مليار دولار.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد أفادت الاسبوع الماضي بأن أول استثمار كبير لكوريا الجنوبية في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة قد تتجاوز قيمته 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشمل بناء ما يصل إلى 8 محطات للطاقة النووية، إلى جانب تنفيذ مشروع للغاز الطبيعي.