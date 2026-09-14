تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب لبنان بقصف مدفعي وغارات على المنصوري وحداثا

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تعرضت أطراف حي الدير في النبطية الفوقا اليوم / الاثنين/ لقصف مدفعي متقطع، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الميداني في عدد من المناطق الجنوبية.

وفي قضاء صور، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة المنصوري على دفعتين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حداثا.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد ميداني متواصل في عدد من قرى وبلدات الجنوب، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات التمشيط باتجاه المناطق السكنية، ما يبقي الأجواء متوترة في المنطقة الحدودية.