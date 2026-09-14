الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتي "عنزا" و"عجة" ويداهم محال تجارية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بلدتي عنزا وعجة، جنوب جنين، باستخدام آليتين عسكريتين من طراز "إيتان".

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من المحال التجارية في بلدة عنزا ، وجابت شوارعها، واحتجزت العديد من الشبان الفلسطينيين، كما اقتحمت بلدة عجة وجابت شوارعها، قبل أن تنسحب من البلدتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل، خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أولا، غرب الخليل.