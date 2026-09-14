المشدد 15 سنة لمتهم بالتعدي على طفلة من ذوي الهمم بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، ود. أحمد عبد الفتاح، وبسكرتارية حاتم إمام حكمها بالسجن المشدد 15 عاما لمتهم بخطف طفلة من ذوي الهمم والتعدي عليها بمركز بلبيس عقب ثبوت إدانته وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وتعود أحداث القضية رقم 14192 لسنة 2025 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1693 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد. ص. ع. س» إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بخطف المجني عليها، البالغة من العمر 15 عامًا، بالإكراه والتعدي عليها، مستغلًا حالتها الصحية والعقلية.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم باستدراج المجني عليها أثناء وجودها بالطريق العام، مستغلًا ضعف قدراتها العقلية، فيما أكدت التحريات صحة الواقعة ونسب الاتهام إلى المتهم.

كما تضمن ملف القضية تقريرًا صادرًا عن كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، أفاد بأن المجني عليها تعاني من تأخر عقلي بدرجة بسيطة إلى متوسطة، مع تقدير عمرها العقلي بنحو 9 سنوات.

واشتملت أوراق القضية على أقوال وتحريات وأدلة، إلى جانب تعرف المجني عليها على المتهم، قبل أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها وتحيله إلى المحاكمة الجنائية.

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات والاطلاع على أوراقها وما قدم فيها من أدلة، انتهت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق إلى إدانة المتهم، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا عما أُسند إليه من اتهامات.