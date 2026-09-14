شاومي تستعد لإشعال سوق التابلت.. تسريب المواصفات الكاملة للوحش القادم Xiaomi Pad 7S Pro

أطلقت شركة شاومي تلميحاتٍ حول قرب إطلاق جهازها اللوحي الرائد القادم Pad 7s Pro في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع. وقد ظهر الجهاز بالفعل على منصة Geekbench، مما أكد وجود شريحة Xring O1 المطورة من شاومي. والآن، كشف المُسرب الشهير Digital Chat Station عن المواصفات الكاملة للجهاز عبر منصة Weibo.

مواصفات شاومي باد 7S برو



وفقًا للتسريبات، سيتوفر جهاز Xiaomi Pad 7s Pro بشاشة LCD قياس 12.5 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما سيدعم سطوعًا يصل إلى 1000 شمعة/م²، مع خاصية التعتيم الكامل للتيار المستمر لراحة العين. ويُقال إن Xiaomi تُجهز إصدارًا خاصًا بشاشة ذات إضاءة خافتة للراحة أثناء القراءة

سيُزوَّد جهاز Pad 7S Pro بمعالج Xring O1 من شاومي بتردد 3.4 جيجاهرتز . وسيضم بطارية بسعة 10,610 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط ، مما يُتيح شحنًا سريعًا رغم سعته الهائلة. أما الكاميرا، فتتضمن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ومستشعرًا خلفيًا بدقة 50 ميجابكسل.

تشمل أبرز الميزات الأخرى مصفوفة ميكروفون رباعية، ودعم لوحة مفاتيح مغناطيسية عائمة، والتوافق مع أحدث قلم لمس من شاومي، قلم فوكس تاتش. سيعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 القائم على نظام HyperOS 2.0. يتميز بسمكه الرفيع للغاية 5.8 مم، ووزنه الخفيف 576 جرامًا فقط، مما يجعله سهل الحمل على الرغم من حجمه الكبير.

ومن المرجح أن يتم إطلاق جهاز Xiaomi Pad 7s Pro لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين، ربما إلى جانب هاتف Xiaomi Mix Flip 2 ، والذي يُشاع أنه سيكون الهاتف القابل للطي الوحيد للشركة لعام 2025.