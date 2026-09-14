بحوزته سلاحا أبيض.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وإجبار مالك محل على غلق المحل عمله وتهديده بإستخدام سلاح أبيض بالشرقية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية من (مالك مطعم - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (سائق "نجل عمه" - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بإشهار سلاح أبيض وإرغامه على غلق المحل الخاص به المقابل لمسكنه لعدم قيامه بتقديم واجب العزاء له فى وفاة شقيقه .





أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





