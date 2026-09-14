خلاف على الأجرة.. القبض على سائق سيارة أجرة تعدى على فتاة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة "أجرة" لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب لخلاف على قيمة الأجرة بالإسماعيلية .







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ، وبسؤالها إتهمت قائد السيارة بالتعدى عليها بالسب لخلاف على قيمة الأجرة حال سيرهما بأحد الشوارع بتاريخ 12/الجارى بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية .





أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف .





تم التحفظ على السيارة .. واتخاذ الإجراءات القانونية .









