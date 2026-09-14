ياسمين رئيس تخطف الأنظار بنيولوك جريء

شاركت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الفنانة ياسمين رئيس أنظار جمهورها ، بعدما ظهرت بنيولوك جديد بشعر أصفر طويل، في إطلالة مختلفة لفتت الأنظار وأبرزت جمالها وأناقتها. وحظي اللوك الجديد بإعجاب متابعيها، الذين تفاعلوا مع ظهورها وأشادوا بتغيير إطلالتها.

ونجحت ياسمين رئيس في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها، بفضل تنوع اختياراتها الفنية وحرصها على تقديم شخصيات مختلفة، وهو ما جعلها تحظى بحضور لافت في السينما والدراما، إلى جانب تفاعلها المستمر مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أعمالها أو لحظاتها اليومية.

ويترقب جمهور الفنانة عرض أعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها فيلم "شمس الزناتي"، الذي يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، بالتزامن مع استمرارها في مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية، وهو ما يعزز من ارتباطها بجمهورها داخل مصر وخارجها.