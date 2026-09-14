انتشار أمني ومروري بمحيط المدارس مع انطلاق العام الدراسي.. فيديو

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد لتأمين الطلاب والعملية التعليمية، من خلال خطة أمنية ومرورية متكاملة تستهدف توفير الأجواء الآمنة للطلاب وأولياء الأمور، خاصة خلال فترات دخول وانصراف الطلاب من المدارس.

وشملت الاستعدادات تكثيف الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط المدارس والمعاهد التعليمية، والعمل على تنظيم حركة السيارات والمشاة، بما يسهم في الحد من التكدسات المرورية وتحقيق السيولة اللازمة أمام المدارس، فضلًا عن تعزيز الوجود الأمني بالشوارع والطرق المؤدية إلى المنشآت التعليمية.

كما تضمنت خطة التأمين تكثيف الدوريات والخدمات بمختلف المناطق، والتعامل الفوري مع أي مواقف أو مشكلات قد تؤثر على أمن وسلامة الطلاب، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الظواهر السلبية التي قد تعرض الطلاب للخطر.

وفي الجانب المروري، جرى الدفع بالخدمات المرورية في المحاور والطرق التي تشهد كثافات مرتفعة، مع تكثيف التواجد أمام المدارس لتنظيم حركة المركبات، ومساعدة الطلاب على عبور الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة خلال أوقات الذروة.

وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا خاصًا بتأمين الطلاب أثناء تحركاتهم من وإلى المدارس، مع تكثيف الحملات والخدمات في المناطق المحيطة بالمنشآت التعليمية، بما يعزز الشعور بالأمان لدى الطلاب وأولياء الأمور.