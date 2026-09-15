إزالة 14 تعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، ضمن أعمال المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في اليوم الخامس عشر من أيام المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" ، عن إزالة ١٤ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ٧٢٠ متراً و ٢ قيراطاً و ١٩ سهماً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة عبارة عن إزالة ١٠ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٧٢٠ متراً وقيراطاً و ٣ سهماً، بمراكز ( الزقازيق - فاقوس) وإزالة ٤ حالة تعدي على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة قيراطاً و ١٦ سهماً ، بمراكز (بلبيس - منيا القمح ).

وأكد المحافظ أنه تم ربط نتائج الإزالات إلكترونياً بمنظومات التقنين، والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.