مياه الشرقية تنفذ خط مياه لخدمة 1500 نسمة بقرية كوبري المصفى بفاقوس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تعزيز دور المشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الأساسية لهم بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة مصر الخير، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه أشار اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الشركة ومؤسسة مصر الخير، تم الانتهاء من تنفيذ خط مياه بطول (٦٥٠) مترًا وقطر ٤ بوصات لخدمة أهالي قرية كوبري المصفى وتوابعها التابعة للوحدة المحلية بسوادة بمركز فاقوس، وذلك في إطار الدور المجتمعي للشركة.

وأوضح أن الخط المنفذ من خلال المشاركة المجتمعية سوف يخدم ما يقرب من (١٥٠٠) نسمة من أهالي القرية وتوابعها، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات الممكنة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع المؤسسات التي تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.