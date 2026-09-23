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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أنباء عن سقوط مروحة على تلاميذ بمدرسة بالنزهة.. والتعليم تحقق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنباء تزعم سقوط مروحة سقف على تلاميذ بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة الشهيد يحيى الرافعي الرسمية للغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة ، مما أدى لإصابة بعض الطلاب.

وعلم موقع صدى البلد من مصادره، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمجرد تداول الخبر، تقوم حاليا بالتحقق من مدى صحة الواقعة لإتخاذ اللازم في حال صحتها، على أن يتم اعلان التفاصيل فور اكتمالها.

على جانب آخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027  الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 2027 «الصف الثالث الإعدادي» للعام الدراسي 2026/ 2027، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستقبل أبنائها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027  الإلكترونية في المواعيد المحددة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027  الإلكترونية لجميع المدارس التابعة لها، والتأكيد على الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 ، من المقرر أن يتم على منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login 

استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. الأوراق المطلوبة 

بحسب ما أعلنته المدارس للطلاب خلال الساعات الماضية، تتمثل الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ما يلي:

  • عدد ٤ صور شخصية (مقاس ٤×٦) ​خلفية بيضاء ​مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر أسفل الصورة ، ​مطابق تماماً لشهادة الميلاد الرقمية.
  • أصل وصل المصروفات الدراسية ​المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.
  • أصل وصل رسوم امتحان الشهادة الإعدادية ​المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.
  • أصل إيصال رسم التسجيل والحفظ الإلكتروني ​بمبلغ ١٠٥ جنيهات من مكتب البريد + عدد ٢ صورة منه.
  • طابع تعليمي ​فئة ١٠ جنيهات (دعم المشروعات).
  • أصل شهادة الميلاد الرقمية ​بالإضافة إلى عدد (٢) صورة منها.
  • عدد (٢) صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ​مدون عليها بوضوح:رقمَا تليفون للتواصل - المهنة والعنوان بالتفصيل - اسم المدرسة الابتدائية وسنة الحصول على الشهادة الابتدائية.
  • في حالة وفاة الوالد: ترفق صورة بطاقة الأم مع كتابة عبارة «الوالد متوفى» عليها.
  • ظرف أبيض مدون عليه بوضوح: ​اسم الطالبة - الرقم القومي - العنوان - رقم التليفون - وظيفة الأب.
  • عدد ٢ ملف بلاستيك: ​ملف بلاستيك عادي «كبسولة» ، و​ملف بلاستيك شفاف.
وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم تلاميذ مدرسة سقوط مروحة

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