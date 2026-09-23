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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشاركة مصرية .. الشارقة تجمع أصوات الشعر العربي من ثلاث قارات في أمسية واحدة

شعر
شعر
أحمد عبد القوى

تواصل الشارقة ترسيخ حضورها كواحدة من أبرز العواصم الثقافية العربية، من خلال فعاليات تجمع تجارب إبداعية من مناطق مختلفة، وهو ما ظهر في أمسية شعرية استضافها بيت الشعر بمشاركة أصوات من مصر والسعودية وساحل العاج.

وجمعت الأمسية بين ثلاث تجارب شعرية تنتمي إلى بيئات ثقافية متباينة، لكنها التقت على منصة واحدة في فضاء القصيدة العربية، بما يعكس اتساع تأثير اللغة العربية وقدرتها على استيعاب تجارب إنسانية متعددة تتجاوز الحدود الجغرافية.

وشارك في الأمسية الشاعر السعودي محمد أبو شرارة، الذي قدم عددًا من النصوص التي اتسمت بالعمق الفكري والصور الشعرية، ومن بينها قصائد حملت أبعادًا وجدانية وروحية، في حين قدم الشاعر ياسين كوليبالي من ساحل العاج تجربة لافتة كشفت عن حضور العربية في المشهد الثقافي الأفريقي، وقدرته على توظيفها في التعبير عن قضايا الشباب والحلم والطموح.

أما الشاعر المصري عبد الله عبد الصبور، فقدم نصوصًا اعتمدت على المجاز واستدعاء الذاكرة والطفولة، بما منح الأمسية مساحة تأملية أضافت بعدًا مختلفًا إلى تنوع التجارب المشاركة.

هذا التنوع جعل الأمسية تتجاوز شكل اللقاء الشعري التقليدي، لتتحول إلى مساحة ثقافية تجمع أصواتًا من ثلاث قارات، وتؤكد أن القصيدة العربية لم تعد مرتبطة بجغرافيا محددة، بل أصبحت مجالًا مفتوحًا للتفاعل بين تجارب ومدارس متعددة.

ويعكس هذا الحضور المتنوع توجهًا ثقافيًا في الشارقة يعتمد على بناء جسور بين المبدعين العرب والناطقين بالعربية من خارج المنطقة، وهو ما يمنح الفعاليات الأدبية بعدًا يتجاوز حدود المحلية إلى فضاء ثقافي أكثر اتساعًا.

وفي ختام الأمسية، جرى تكريم الشعراء المشاركين، في مشهد يعكس استمرار بيت الشعر في تقديم منصة تجمع الأصوات الجديدة والمخضرمة، وتمنح القصيدة العربية فرصة للحضور والتفاعل أمام جمهور متعدد الخلفيات.

عالم شعر أمارات

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