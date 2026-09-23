كوريا الجنوبية تستهدف خفض اعتمادها على نفط الشرق الأوسط إلى أقل من 50% بحلول 2035

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن سول تستهدف خفض اعتمادها على واردات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أقل من 50% بحلول عام 2035، في ضوء الدروس المستفادة من الحرب الإيرانية وما نتج عنها من اضطرابات في إمدادات النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» عن الوزارة أن الحكومة تسعى، في إطار اجتماع بشأن أمن الموارد عُقد اليوم /الأربعاء/ ، إلى خفض الاعتماد على واردات النفط الخام من أي منطقة بعينها إلى أقل من 50% بحلول 2035، إلى جانب خفض الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط إلى أقل من 30%.

وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على واردات النفط، إذ بلغت نسبة وارداتها من الشرق الأوسط نحو 70% من إجمالي إمداداتها في عام 2025.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد كوريا الجنوبية على واردات الغاز الطبيعي من قطر بلغ 35.5% في عام 2016، قبل أن تتجه إلى تنويع مصادر الاستيراد، لتنخفض النسبة حاليًا إلى أقل من 20%.