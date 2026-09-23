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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الهندي لـ صدى البلد: نرفض ممارسات الاحتلال.. وننشىء مستشفى كبرى للفلسطينيين

محررة صدى البلد مع السفير الهندي
محررة صدى البلد مع السفير الهندي
أمنية رشاد الجلوي

أكد السفير الهندي لدى القاهرة سوريش كيه ريدي، أن بلاده من أكبر الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، مشدداً على ثبات الموقف الهندي تجاه القضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.


وقال ريدي، خلال حوار خاص مع «صدى البلد»، إن الهند كانت أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، كما كانت أول دولة غير عربية تعترف بالدولة الفلسطينية عام 1988، مؤكداً أن نيودلهي واصلت على مدار السنوات دعم الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.


وأضاف أن الهند قدمت مؤخراً مساعدات للشعب الفلسطيني، وتعمل بصورة وثيقة مع السلطة الفلسطينية لدعم الموازنة والمشروعات التي تستهدف مساعدة الفلسطينيين، مشيراً إلى أن بلاده تنفذ حالياً مشروعات متعددة في الأراضي الفلسطينية، من بينها إنشاء مستشفى كبرى.


وشدد السفير الهندي على أن بلاده «دائماً وأبداً تقف مع الشعب الفلسطيني»، مؤكداً إيمانها بأن تسوية القضية الفلسطينية يجب أن تقوم على حل الدولتين، من خلال الحوار والوسائل السلمية.


وأوضح أن نائبة وزير الخارجية الهندي، التي زارت مصر مؤخراً، أجرت مباحثات مع وزارة الخارجية المصرية والتقت عدداً من المسؤولين، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنها توجهت عقب زيارتها لمصر مباشرة إلى رام الله لإجراء مباحثات مع القيادة الفلسطينية.


وأكد ريدي أن دعم الهند للقضية الفلسطينية يمتد إلى المحافل الدولية، قائلاً إن بلاده «باستمرار ودائماً تدعم القرارات في صالح القضية الفلسطينية»، موضحاً أن بعض المواقف التي امتنعت فيها الهند عن التصويت ارتبطت بطبيعة المؤسسات الدولية المعنية، وليس بمعارضة القضية الفلسطينية.


وأضاف: «الهند من الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يعلم جيداً كيف ومدى دعم الهند بالنسبة له، وأن هذا الدعم دعم ثابت».


السفير الهندي: 6 إلى 7 فقرات في إعلان قمة بريكس تناولت فلسطين وغزة


وحول القضية الفلسطينية خلال اجتماعات تجمع بريكس، قال السفير الهندي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز مع قادة التجمع على القضية الفلسطينية.


وأوضح ريدي أن إعلان دلهي الخاص بقمة بريكس تضمن نحو 6 إلى 7 فقرات ركزت على القضية الفلسطينية بصورة عامة، وأوضاع غزة، ومكانة القدس، ومعاناة الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حل الدولتين.


وأضاف أن الإعلان تضمن أيضاً انتقاداً للممارسات المتعلقة بالمستوطنين الإسرائيليين، مؤكداً أهمية التحرك المشترك من أجل الدفع نحو إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المنطقة.
وأشار ريدي إلى أن هناك شراكة بين مصر والهند، وأن البلدين يعملان معاً لإيجاد حلول للتحديات المختلفة، ودفع المفاوضات في الاتجاه الصحيح من أجل التوصل إلى حلول.


السفير الهندي يشيد بدور مصر في دعم فلسطين وخفض التصعيد


وأشاد السفير الهندي بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القاهرة من أجل خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية الدور المصري في التعامل مع التطورات الإقليمية والدفع باتجاه الحلول السياسية.

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