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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر تشارك في منتدى سان بطرسبورج الدولي الثاني عشر للثقافات المتحدة

منتدى سان بطرسبرج الدولي للثقافات المتحدة
منتدى سان بطرسبرج الدولي للثقافات المتحدة
جمال عاشور

تشارك وزارة الثقافة المصرية، في الدورة الثانية عشرة من منتدى سان بطرسبرج الدولي للثقافات المتحدة، الذي يُعقد تحت شعار الثقافات المتحدة .. القيم المشتركة في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2026 بمدينة سان بطرسبورج بدولة روسيا الاتحادية، بناء على الدعوة الرسمية من السيدة أولجا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة في روسيا الاتحاديةومن المتوقع أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض فعاليات المنتدى، في إطار اهتمام القيادة الروسية بهذا الحدث الذي يجمع مسؤولين وشخصيات ثقافية من عشرات الدول، إلى جانب جلسات نقاشية وورش عمل وعروض فنية تغطي مجالات الموسيقى والمسرح والباليه والمتاحف والسينما والتعليم الثقافي.
 
ويشارك في المنتدى وفدًا مصريًا يضم كل من، السفير عمر سليم مستشار - وزير الثقافة للشؤون الخارجية، الفنان هاني حسن، عارض الباليه المصري العالمي ومدير المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وعازف البيانو محمد صالح.
 
وتأتي مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي تأكيدًا على عمق العلاقات الثقافية المصرية - الروسية، وللتأكيد على دور الفنون والثقافة في بناء جسور التواصل وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب.
 
يُعد المنتدى أحد أبرز المنصات الدولية للحوار الثقافي، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الشعوب في مجالات الثقافة والفنون، والحفاظ على الهوية والتنوع الثقافي، وتبادل الخبرات حول القضايا المعاصرة التى تواجه القطاع الثقافي، بما في ذلك التراث والتعليم الفني والفنون الأدائية.

وزارة الثقافة المصرية منتدى سان بطرسبرج الدولي الثقافات المتحدة السيدة أولجا ليوبيموفا وزيرة الثقافة

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