رئيس المركز الأوكراني للحوار: موسكو لا تريد الجلوس على طاولة المفاوضات وترغب في استسلام كييف

قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن هناك خطرًا حقيقيًا في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرًا إلى أنه تابع من مكتبه الهجمات التي استهدفت محطة القطار أو إحدى النقاط الموجودة بها.

وأوضح أبو الرُب خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاستهدافات تكررت بفواصل زمنية قصيرة، إذ أعقب سقوط إحدى المسيرات سقوط أخرى، وهو ما أثار مخاوف أمنية من استمرار الهجمات وسقوط مزيد من المسيرات، الأمر الذي يهدد سلامة الموجودين في المنطقة، سواء من الإعلاميين أو المدنيين.

وأضاف أن المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان نمطًا تكرر منذ بداية الحرب، إذ تشهد أوكرانيا، وفق قوله، تكثيفًا للهجمات الروسية بالتزامن مع عقد لقاءات أو اجتماعات دولية تتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي وحلفاء أوكرانيا مفادها أن روسيا مستمرة في تحقيق أهدافها، حتى عبر «النفس الطويل».

وحول آفاق تعزيز التواصل بين الجانبين الأوكراني والروسي، قال أبو الرُب إن هناك مسارين واضحين، أحدهما أوكراني والآخر روسي، موضحًا أن الجانب الروسي لا يبدي استعدادًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وأضاف أن موسكو تطالب أوكرانيا بإعلان الاستسلام والانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها، قبل بدء المفاوضات، مشيرًا إلى أن هناك شروطًا أخرى مطروحة، من بينها تقييد حجم الجيش الأوكراني.