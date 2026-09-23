مصادر أمنية: باكستان تسقط ثماني طائرات مسيرة أُطلقت من أفغانستان

ذكرت مصادر أمنية باكستانية اليوم الأربعاء أن نظام الدفاع الجوي الباكستاني أسقط ثماني طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد قادمة من أفغانستان.

وأوضحت المصادر أنه "تم إسقاط أربع من هذه الطائرات في مناطق محاذية لمعبر تورخام الحدودي، بينما أسقطت أربع أخرى في مناطق جبلية قرب الحدود مع منطقة كوهات".

وأضافت المصادر أن الجيش والقوات الجوية الباكستانيين أحبطا محاولة استهدفت أماكن عامة، مشيرة إلى أن "نظام الدفاع الجوي اليقظ والفعال" في البلاد رصد الطائرات الثماني وأسقطها جميعا".

وأكدت المصادر أن "القوات المسلحة الباكستانية تظل على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات للدفاع عن باكستان وشعبها".

وشنت باكستان، أمس الأول الاثنين، غارات جوية "مدروسة" استهدفت مخابئ للإرهابيين بالقرب من الحدود الأفغانية، ونفّذت عمليات برية استندت إلى معلومات استخباراتية أسفرت عن مقتل 37 إرهابيا، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية في إقليم خيبر بختونخوا.