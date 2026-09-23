رئيسة فنزويلا بالإنابة تصف اجتماعها مع ترامب ب "التاريخي"

اجتمعت رئيسة فنزويلا بالإنابة، ديلسي رودريجيز،مع نظيرها الأمريكي، دونالد ترامب، في مدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وبعد الاجتماع، قالت رودريجيز - في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونقلته قناة "تيليسور" الفنزويلية اليوم /الأربعاء/ - " لقد عقدت اجتماعا تاريخيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشنا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاستراتيجية مثل الطاقة والتعدين والأمن وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت "تربط فنزويلا والولايات المتحدة علاقة تاريخية، وسنعمل على مواصلة توطيد العلاقات لخدمة المصلحة الوطنية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعب الفنزويلي"من جانبه، أوضح البيت الأبيض أن عددا من كبار المسئولين الأمريكيين شاركوا في الاجتماع إلى جانب ترامب، بينهم كبير مستشاريه ستيفن ميلر، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الخارجية ماركو روبيو.