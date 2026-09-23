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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يعيد ضبط برنامجه قبل القمة.. كيف أعاد عموتة ترتيب حسابات الاستعداد للزمالك؟

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

لم يعد أمام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساحة كبيرة للمناورة في برنامج الإعداد بعدما اقترب موعد عودة الفريق إلى المنافسات الرسمية في ظل ارتباطه بمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر ثم مباراة القمة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وفي الوقت الذي كان الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة قد وضع برنامجًا بدنيًا وفنيًا مكثفًا لاستغلال فترة التوقف الدولي شهدت الأيام الأخيرة إعادة ترتيب بعض تفاصيل هذا البرنامج في محاولة للوصول باللاعبين إلى أفضل حالة ممكنة قبل الدخول في مرحلة المباريات المتتالية.

عموتة يخفف الأحمال مؤقتًا

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني قرر إجراء تعديل مؤقت على البرنامج التدريبي للفريق من خلال الاكتفاء بخوض مران واحد اليوم بدلًا من التدريب على فترتين صباحية ومسائية وفق البرنامج الذي كان محددًا مسبقًا خلال فترة التوقف.

وأوضح المصدر أن القرار يأتي في إطار المتابعة المستمرة للحالة البدنية للاعبين خاصة أن الجهاز الفني لا يستهدف رفع الأحمال التدريبية لمجرد زيادة معدلات العمل وإنما يسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستعداد البدني والحفاظ على جاهزية عناصر الفريق قبل عودة المنافسات.

ويضع عموتة في حساباته أن المرحلة المقبلة لن تسمح بإجراء تعديلات واسعة على الحالة البدنية للاعبين بعدما يبدأ الأهلي الدخول في أجواء المباريات الرسمية وهو ما يجعل التعامل مع الأحمال في الأيام الحالية جزءًا أساسيًا من خطة تجهيز الفريق.

تغيير موعد بترول أسيوط يعيد حسابات الأهلي

وجاء قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بتقديم مباراة الأهلي أمام بترول أسيوط لمدة 24 ساعة ليضيف متغيرًا جديدًا إلى حسابات الجهاز الفني بعدما أصبح الفاصل الزمني بين المباريات والتجارب الودية مختلفًا عن الموعد الذي بُني عليه البرنامج الأصلي.

وبناءً على هذا التغيير بدأ الجهاز الفني في إعادة النظر في الجزء الأخير من فترة الإعداد خصوصًا مواعيد المباراتين الوديتين اللتين اتفق الأهلي على خوضهما خلال فترة التوقف.

وكان الأهلي قد حدد يوم 30 سبتمبر لمواجهة الهلال الليبي ثم 3 أكتوبر لمواجهة مصر المقاصة بهدف منح اللاعبين فرصة خوض تجارب قوية قبل العودة إلى المباريات الرسمية.

لكن الجهاز الفني يدرس حاليًا تقديم المباراتين لتقاما يومي 28 سبتمبر و2 أكتوبر بما يتناسب مع التعديل الذي طرأ على موعد مباراة بترول أسيوط على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد التنسيق مع طرفي المباراتين الوديتين.

الهدف.. ودية أخيرة ثم الاستشفاء

ولا يرتبط التفكير في تعديل مواعيد الوديات بالرغبة في تغيير البرنامج فقط وإنما يرتبط بشكل مباشر بطريقة إدارة الأيام الأخيرة قبل استئناف المنافسات.

ويحرص الجهاز الفني على وجود فترة زمنية مناسبة بين آخر مباراة ودية ومواجهة بترول أسيوط حتى يحصل اللاعبون على الوقت الكافي للاستشفاء واستعادة معدلات الجاهزية بدلًا من الدخول في المباراة الرسمية بعد فترة قصيرة من خوض تجربة ودية قوية.

ويرى الجهاز الفني أن هذه الجزئية تكتسب أهمية أكبر في ظل اقتراب مباراة الزمالك إذ لا يريد عموتة أن تكون مواجهة بترول أسيوط سببًا في استنزاف بدني للاعبين الأساسيين قبل القمة المرتقبة في الدوري.

ومن ثم فإن الفترة المقبلة بالنسبة للأهلي لا تتعلق فقط بخوض المباريات وإنما بكيفية توزيع دقائق المشاركة والأحمال والاستشفاء بما يضمن وصول الفريق إلى مواجهة الزمالك وهو في أفضل حالة بدنية وفنية ممكنة.

القمة حاضرة في حسابات عموتة

ورغم أن الأهلي سيبدأ مشواره الرسمي المقبل بمواجهة بترول أسيوط فإن مباراة الزمالك تبدو حاضرة بقوة في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الحالية باعتبارها واحدة من أهم مواجهات الفريق في المرحلة المقبلة.

ويتعامل عموتة مع فترة التوقف باعتبارها فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق سواء على المستوى البدني أو الفني قبل الدخول في ضغط المباريات.

ومن المنتظر أن تشهد المباراتان الوديتان مساحة لتجربة عدد من العناصر ومنح دقائق لعب للاعبين الذين يحتاجون إلى استعادة حساسية المباريات إلى جانب متابعة جاهزية العناصر الأساسية بعد فترة التوقف.

كما تمثل الوديات فرصة أمام الجهاز الفني لتقييم بعض التفاصيل الفنية التي ظهرت خلال المباريات السابقة والعمل على علاج الأخطاء قبل العودة إلى أجواء المنافسات الرسمية.

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