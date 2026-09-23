استمرار التراجع.. أسعار الدولار في مصر بختام اليوم الأربعاء 23 سبتمبر

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعا خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية، وسط تفاوت محدود بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار في ختام التعاملات، عند 51.59 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.69 جنيه.

وفي بنك HSBC، استقر سعر الدولار عند 51.53 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس، وبنك الإسكندرية نحو 51.40 جنيه للشراء و51.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه الذي سجله الدولار في عدد من البنوك، من بينها المصرف العربي الدولي، وبنك نكست، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، وبنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد نحو 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبنك بيت التمويل الكويتي عند 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك البركة، الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB نحو 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك أبوظبي الأول FABMISR نحو 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك أبوظبي التجاري ADCB نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزى نحو 51.36 جنيه للشراء و 51.50 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

51.59

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

51.43 جنيه.

متوسط سعر الدولار

51.40 جنيه