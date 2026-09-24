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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مليون طن أعلاف سنويًا.. تفاصيل مشروع صيني جديد في مصر باستثمارات 1.5 مليار جنيه

فاصيل مشروع صيني جديد في مصر
فاصيل مشروع صيني جديد في مصر
شيماء مجدي


شارك  المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة "نيوهوب فيوتشر أجريتيك إيجيبت"، والمتابعة لمجموعة نيوهوب الصينية، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم الاستثمار وتعميق التصنيع وزيادة الإنتاج وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأكد نائب وزير الزراعة أن وضع حجر الأساس للمشروع يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون والشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، ويعكس ما يمكن أن تثمر عنه العلاقات المصرية الصينية من فرص واعدة في مجالات الاستثمار والإنتاج ونقل التكنولوجيا ودعم التنمية.

وقال إن الدولة المصرية تنظر إلى الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وتعمل على دعم زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص العمل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق هذه المستهدفات.

وأضاف أن وزارة الزراعة تولي قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية اهتمامًا كبيرًا، في إطار رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المدخلات، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ونقل الخبرات، ورفع كفاءة المربين، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار نائب وزير الزراعة إلى أن صناعة الأعلاف تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج ومعدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي وجودة المنتج النهائي، مؤكدًا أن التوسع في الاستثمارات الحديثة بهذا القطاع يدعم تطوير المنظومة الإنتاجية بصورة متكاملة.

وأوضح الصياد أن المشروع الجديد يأتي في إطار التوسع في الاستثمارات المرتبطة بصناعة الأعلاف، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية، وتلبية جانب من احتياجات السوق، ورفع كفاءة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الصناعات والأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأكد نائب وزير الزراعة أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الجادة، المصرية والأجنبية، التي تستهدف الإنتاج الحقيقي والتصنيع ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن موقع مصر وما تمتلكه من مقومات وبنية أساسية واتفاقيات تجارية وأسواق إقليمية، يتيح فرصًا واسعة لتحويل المشروعات الاستثمارية إلى قواعد إنتاج تستهدف السوق المحلية والأسواق العربية والأفريقية والعالمية.

وأكد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن التوسع في الاستثمارات الصينية داخل مصر يمثل أحد أوجه العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وأن التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي يفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وأشار  إلى أن الوزارة حريصة على دعم التعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الجادة، في إطار اختصاصاتها، وبما يخدم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعميق التصنيع، وتوطين التكنولوجيا، ورفع تنافسية القطاعات الإنتاجية، مؤكدا على أن نجاح أي استثمار لا يقاس فقط بحجم المشروع، وإنما بقدرته على إضافة طاقات إنتاجية حقيقية، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، مؤكدًا تطلع وزارة الزراعة إلى مزيد من الشراكات والاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية وتعزز التعاون والصداقة بين مصر والصين.

ويأتي المشروع الجديد امتدادًا لاستثمارات مجموعة نيوهوب ليو هي في مصر، والتي بدأت منذ عام 2011، وشهدت على مدار السنوات الماضية توسعًا في عدد من الأنشطة المرتبطة بصناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما يعكس توجهًا استثماريًا طويل الأجل داخل السوق المصرية.

وتشير بيانات المشروع إلى أن الاستثمارات القائمة للمجموعة في مصر تبلغ نحو 2.7  مليار جنيه، مع توفير أكثر من 2000  فرصة عمل مباشرة، إلى جانب عشرات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة، فضلًا عن إنتاج وتسويق كميات كبيرة من أعلاف الدواجن والأسماك والمواشي، بما يرتبط باحتياجات قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

كما امتدت استثمارات المجموعة إلى عدد من المواقع الصناعية في مصر، من بينها مصانع لإنتاج أعلاف الدواجن والمواشي والأسماك، إلى جانب استثمارات في مجال الدواجن وإنتاج الكتاكيت، بما يعكس تنوع مجالات التعاون والاستثمار في منظومة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

ويقام مشروع "نيوهوب فيوتشر أجريتيك إيجيبت"على مساحة تبلغ نحو 34  ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 1.5  مليار جنيه، وتستهدف طاقته الإنتاجية نحو مليون طن سنويًا من أعلاف الدواجن والأسماك والمواشي.

 توفير أكثر من  500  فرصة عمل مباشرة

ومن المستهدف أن يسهم المشروع في توفير أكثر من  500  فرصة عمل مباشرة ونحو 10  آلاف فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب دعم القدرات الإنتاجية لصناعة الأعلاف، والاستفادة من التقنيات الحديثة ونظم الإنتاج المتطورة، بما يرفع من كفاءة العمليات الإنتاجية ويدعم جودة المنتجات.

المهندس مصطفى الصياد وزير الزراعة علاء فاروق محافظ الشرقية السفيرة نبيلة مكرم

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