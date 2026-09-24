بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار..محافظ الشرقية يشارك في وضع حجر الأساس لشركة لتكنولوجيا الزراعة المستقبلية بالعاشر من رمضان

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في وضع حجر أساس شركة لتكنولوجيا الزراعة المستقبلية بمدينة العاشر من رمضان وهي امتداد لمسيرة المجموعة التي بدأت استثماراتها في السوق المصرية عام 2011، مع رؤية تستهدف تطوير قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر

وذلك في حضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة و شاو وين المدير الإقليمي للمجموعة والدكتورة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية.

وفي كلمته أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر أساس الشركة والتي تمثل محطة جديدة على طريق الاستثمار والتنمية جاد لشراكات عالمية وفتح أبواباً جديدة أمام استثمارات عالمية على أرض مصر.

أكد المحافظ أن احتضان محافظة الشرقية لهذا المشروع ليس مجرد إضافة منشأة إستثمارية جديدة وإنما هو إضافة حقيقية إلى منظومة الإنتاج والتكنولوجيا والأمن الغذائي في مصر حيث تأتي أهمية هذا المشروع من حجم الإستثمار المستهدف وما يمثله ذلك من ثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرات الدولة المصرية وفي المناخ الاستثماري بمحافظة الشرقية كما يمثل هذا المشروع نموذجًا مهمًا للتعاون المصري الصيني في مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا ويؤكد أن العلاقات بين مصر والصين لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب وإنما تمتد إلى بناء شراكات إنتاجية واستثمارية قائمة على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص جديدة للنمو والتنمية.

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد سلة الغذاء المصرية لما تمتلكه من مساحات خضراء شاسعة أهلتها ليتنوع بها المحاصيل الزراعية لافتاً إلى أنه نظراً لاعتماد الإنتاج الحيواني على الإنتاج الزراعى فقد سعت المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية لامتلاكها الكثير من المقومات التي تؤهلها لمضاعفة الإنتاج الحيواني والإنتاج السمكي ، لافتاً أن المحافظة قد أطلقت 6 مليون زريعة اسماك ضمن خطة العام المالي 2025 / 2026 بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتنمية الموارد المائية وزيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على التوازن البيئي ، مضيفاً ان ما تتبناه الحكومة المصرية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والاهتمام بالسلالات ذات الإنتاجية العالية وتعزيز تلك الجهود له مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والأسماك ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية إن وضع حجر الأساس اليوم هو في حقيقته وضع حجر جديد في صرح التعاون المصري الصيني وحجر جديد في مسيرة الصناعة والاستثمار بمحافظة الشرقية بما يحمله من تكنولوجيا واستثمارات وخبرات سيكون إضافة نوعية لقطاع الزراعة والصناعات المرتبطة به وسيسهم في دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته قدم محافظ الشرقية الشكر والتقدير إلى مجموعة نيو هوب وشركة شين ليو لتكنولوجيا الزراعة المستقبلي وجميع شركائنا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة.

وأشار الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة إلى أننا اليوم نشهد مصنع جديد يمثل استثمار كبير ويفتح آفاق من الإستثمار وفرص العمل ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي ، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في دعم الصناعات التصديرية والتوسع في المناطق الاستثمارية والحرة وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع التحول الرقمي ودعم الإستثمار الزراعي ، موضحاً أن وزارة الزراعة تتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، بما يسهم في تحسين الإنتاجية ودعم اتخاذ القرار.

واشارت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إلى أن تعزيز الشراكات المحلية والدولية يُعد عنصرًا محوريًا لإحداث أثر حقيقي وتطوير قدرات المجتمع المدني ، موضحة أن القيادة السياسية تدعم المجتمع الأهلي في أداء دوره التنموي وتلبية احتياجات المجتمع المصري، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا ، و أن مصر اليوم تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية وتحديث تشريعاتها الاقتصادية، مما جعلها بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات.

مثمنة دور محافظ الشرقية والأجهزة التنفيذية في تهيئة المناخ المناسب والبيئة الصالحة للعمل الأهلي والتنموي لتنفيذ المبادرات التنموية والمجتمعية لخدمة المواطن ، فشراكات مؤسسات الدولة ليست مجرد تعاون تمويلي، بل هي نقل للخبرات والتكنولوجيا وتكامل في الرؤى وفتح الأبواب أمام الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الاستثمارية لنبني معاً نماذج عمل مستدامة، تُحقق عوائد اقتصادية مجزية، وتضمن في الوقت ذاته حياة كريمة للمواطن المصري.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في دعم وتشجيع الاستثمارات الجادة وتوفير المناخ الملائم أمام المستثمرين بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز تنافسية المنتج المصري ، ونعمل على دعم المشروعات الصناعية القائمة وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، بما يسهم في زيادة فرص العمل، وتوطين التكنولوجيا وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مكانة محافظة الشرقية كإحدى أهم القلاع الصناعية في مصر.