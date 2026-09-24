محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل في الجولة السادسة من فانتازي الدوري التركي

اختار الحساب الرسمي لفانتازي الدوري التركي اللاعب المصري محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، كأفضل لاعب في الجولة السادسة من منافسات الدوري التركي موسم 2026-2027، بعدما قدم واحدة من أبرز مبارياته منذ انطلاق المسابقة، وقاد فريقه لتحقيق فوز كبير على جالطة سراي.

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وجاء اختيار صلاح بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه خلال المواجهة، حيث نجح قائد منتخب مصر في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، إلى جانب صناعة هدف آخر، ليساهم بشكل مباشر في الانتصار الكبير الذي حققه طرابزون سبور برباعية نظيفة.

محمد صلاح يحصد أعلى نقاط فانتازي الدوري التركي

ونشر الحساب الرسمي لفانتازي الدوري التركي عبر منصة «إكس» إعلان اختيار محمد صلاح، وكتب: «اللاعب الأكثر حصداً للنقاط في الأسبوع السادس من فانتازي الدوري التركي الممتاز، محمد صلاح».

وجاء تتويج النجم المصري بالأفضل في الجولة بعد مساهمته في جميع أهداف فريقه خلال المباراة، ليحصد أكبر عدد من النقاط في منافسات فانتازي الدوري التركي خلال الأسبوع السادس.

صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري التركي

ولم يتوقف تألق محمد صلاح عند حدود فانتازي الدوري التركي، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في المسابقة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الهدافين.

وتفوق صلاح على النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي، الذي يمتلك 6 أهداف حتى الآن، ليواصل اللاعب المصري تألقه اللافت منذ بداية الموسم.

طرابزون سبور في المركز السابع

وبفضل الانتصار الكبير على جالطة سراي، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي.

ويتأخر فريق صلاح بفارق 3 نقاط عن آميد سبور متصدر جدول المسابقة برصيد 13 نقطة، وذلك قبل توقف منافسات الدوري بسبب فترة التوقف الدولي الخاصة بمباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة تألقه مع طرابزون سبور عقب استئناف المنافسات، خاصة بعدما أصبح أحد أبرز نجوم المسابقة في الأسابيع الأولى من الموسم.