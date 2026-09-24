قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: العالم بأسره يعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية ولابد من إيقافها فورا
بسبب نقص التمويل.. الأغذية العالمي يحذر من تقليص مساعداته في السودان واليمن
رئيس الوزراء: مواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية ثابتة وراسخة ولا تتغير
طوق نجاة.. عالم مصري يطور تقنية جديدة لتدمير الخلايا السرطانية بالجسم
محمد أضا يكشف مفاجأة في الزمالك خاصة بالقسط الأول من صفقة حسام عبد المجيد
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات القضية الفلسطينية
بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل
وكيل حسام عبد المجيد: لا توجد شروط جزائية تمنعه من اللعب لأي نادي في مصر
وفاة عسكرية أمريكية في قطر ترفع حصيلة قتلى حرب إيران المعلنة إلى 19
إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا
استقبال حافل بالورود والألحان .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنائس العبور ورسالته لشعب الكنيسة .. صور
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل في الجولة السادسة من فانتازي الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

اختار الحساب الرسمي لفانتازي الدوري التركي اللاعب المصري محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، كأفضل لاعب في الجولة السادسة من منافسات الدوري التركي موسم 2026-2027، بعدما قدم واحدة من أبرز مبارياته منذ انطلاق المسابقة، وقاد فريقه لتحقيق فوز كبير على جالطة سراي.

https://x.com/tfffantezilig/status/2102759900980150695?s=46&t=QYBualczZA5_qBjCaoCDeg

وجاء اختيار صلاح بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه خلال المواجهة، حيث نجح قائد منتخب مصر في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، إلى جانب صناعة هدف آخر، ليساهم بشكل مباشر في الانتصار الكبير الذي حققه طرابزون سبور برباعية نظيفة.

محمد صلاح يحصد أعلى نقاط فانتازي الدوري التركي

ونشر الحساب الرسمي لفانتازي الدوري التركي عبر منصة «إكس» إعلان اختيار محمد صلاح، وكتب: «اللاعب الأكثر حصداً للنقاط في الأسبوع السادس من فانتازي الدوري التركي الممتاز، محمد صلاح».

وجاء تتويج النجم المصري بالأفضل في الجولة بعد مساهمته في جميع أهداف فريقه خلال المباراة، ليحصد أكبر عدد من النقاط في منافسات فانتازي الدوري التركي خلال الأسبوع السادس.

صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري التركي

ولم يتوقف تألق محمد صلاح عند حدود فانتازي الدوري التركي، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في المسابقة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الهدافين.

وتفوق صلاح على النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي، الذي يمتلك 6 أهداف حتى الآن، ليواصل اللاعب المصري تألقه اللافت منذ بداية الموسم.

طرابزون سبور في المركز السابع

وبفضل الانتصار الكبير على جالطة سراي، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي.

ويتأخر فريق صلاح بفارق 3 نقاط عن آميد سبور متصدر جدول المسابقة برصيد 13 نقطة، وذلك قبل توقف منافسات الدوري بسبب فترة التوقف الدولي الخاصة بمباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة تألقه مع طرابزون سبور عقب استئناف المنافسات، خاصة بعدما أصبح أحد أبرز نجوم المسابقة في الأسابيع الأولى من الموسم.

محمد صلاح طرابزون الدورى التركى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

اليونان

اليونان تؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا كخطوة أولى نحو مفاوضات السلام

رئيس "أنثروبيك

رئيس "أنثروبيك": سوء إدارة الذكاء الاصطناعي قد يجعله خطراً على البشرية

صندوق النقد

40 مليار دولار قروض صندوق النقد لـ 18 دولة خلال 2026

بالصور

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد