محمد صلاح يعد بمزيد من الإنجازات مع منتخب مصر أمام وزير الرياضة

كشف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن تطلعاته خلال الفترة المقبلة مع الفراعنة، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت مؤخرًا تمثل بداية لمزيد من النجاحات للكرة المصرية.

وخلال حديثه مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أشاد صلاح بالمستوى الذي يقدمه لاعبو المنتخب، مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر على أعلى مستوى وقادرًا على مواصلة تحقيق الإنجازات.

وقال صلاح في رسالته: «عندنا لاعيبة على أعلى مستوى، وهنيئًا على إنجازات الفترة الأخيرة، وإن شاء الله نحقق المزيد من الإنجازات مع منتخب مصر».

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، حيث يفتتح مشواره بمواجهة أنجولا، قبل مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية.

وكان صلاح قد أكد في وقت سابق أن الإنجازات الأخيرة تمثل بداية لعودة الكرة المصرية إلى المحافل العالمية، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.