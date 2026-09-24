محافظ الدقهلية: التعامل الفوري مع أي إشغالات أو ممارسات أو ظواهر سلبية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ميدان هابي لاند بالمنصورة، لمتابعة مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بالميدان، والوقوف على احتياجاته، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والارتقاء بالمشهد العام.

وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء بالميدان، لما تمثله من إضافة جمالية وحضارية تسهم في تحسين البيئة المحيطة، وتوفير مظهر لائق للمواطنين وزوار المحافظة، مشددًا على ضرورة العناية المستمرة بالزراعات القائمة والحفاظ عليها.

ووجه المحافظ الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة استمرار متابعة أعمال التطوير، والتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية المقررة، وسرعة الانتهاء منها في المدة الزمنية المحددة، بما يسهم في إضفاء مظهر عصري وجمالي على الميدان.

كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال الإضاءة واختيار الأنسب منها، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في إبراز المظهر الجمالي والحضاري للميادين والأماكن العامة، وتحسين مستوى الرؤية ليلًا.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولًا بأول، مع تكثيف المتابعة الميدانية للحفاظ على المستوى الحضاري للميدان، مؤكدًا أن الحفاظ على مكتسبات التطوير لا يقل أهمية عن تنفيذ أعمال التطوير نفسها، ويتطلب استمرار المتابعة والعناية والصيانة الدورية.

كما وجه بالتعامل الفوري مع أي إشغالات أو ممارسات أو ظواهر سلبية من شأنها التأثير على المظهر العام للميدان، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن الحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بالمناطق المحيطة.