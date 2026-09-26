محافظ بني سويف يلتقي النواب لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أعضاء مجلس النواب، النائب يوسف الجميل، والنائب محمد رجب، والنائب أحمد شكري، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز ومدينة بني سويف، واستعراض مطالب واحتياجات المواطنين المتعلقة بملفات المرافق والخدمات الأساسية.

وخلال اللقاء، نقل النواب عددًا من مطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن المشروعات الجاري تنفيذها، حيث أكد المحافظ أن محافظة بني سويف تعمل بروح الفريق الواحد في هذا الملف الحيوى، من خلال تكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمجتمع المدني، بما يسهم في سرعة التعامل مع احتياجات المواطنين ودفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الخدمية.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين جميع الأطراف، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز أو استفادة المواطنين من الخدمات.

وناقش اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقريتي بليفيا وبني حمد، حيث أوضحت المهندسة دينا عمر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الانتهاء من تنفيذ الشبكات بنسبة 100%، بطول إجمالي يبلغ نحو 23 كم، تم تسليك وتطهير نحو 70% منها" التي تم تسليمها لشركة المياه"، بما يجعل نحو 17 كم من الشبكات جاهزة للتشغيل.

وفي إطار التيسير على المواطنين وتسريع إجراءات توصيل الخدمة، أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تشكيل فريق من قطاع خدمة العملاء وخدمة المواطنين لاستقبال طلبات توصيل الوصلات المنزلية من الأهالي، بما يتيح إنهاء الإجراءات وتوصيل الخدمة في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى توجه المواطنين إلى مقر الشركة.

وأكد النواب أهمية سرعة تقدم الأهالي بطلبات توصيل الوصلات المنزلية، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، الأستاذ وليد حسين، بما يسهم في سرعة استفادة المواطنين من الشبكات المنفذة.

كما تناول اللقاء التوسعات العمرانية الجديدة غير المدرجة ضمن نطاق المشروع بقريتي بليفيا وبني حمد، حيث أوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تمت دراسة هذا الأمر، وأسفرت الدراسة عن إدراج توسعات لمحطة معالجة الصرف الصحي بتزمنت الشرقية، والتي تستقبل تصرفات الصرف الصحي من القريتين ومناطق أخرى، نظرًا لأن الطاقة الاستيعابية الحالية للمحطة لا تستوعب كميات الصرف المتوقعة في حال التوسع في نطاق خدمة المشروع لتغطية التوسعات العمرانية الجديدة.

كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية دموشيا، حيث أوضح مسؤولو الجهاز التنفيذي أنه جارٍ تنفيذ المشروع، على أن يتم تصريف الصرف الناتج عنه على محطة معالجة تزمنت الشرقية، عقب تنفيذ التوسعات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، وذلك في إطار المشروع المدرج ضمن مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».

وتطرق اللقاء إلى موقف محطة مياه قرية سنور، واحتياجات منطقة ورشة سنور من خدمات مياه الشرب، حيث أوضحت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جارٍ الانتهاء من خط التدعيم، تمهيدًا لتوصيل الخدمة وانتظامها بمنطقة ورشة سنور.

كما ناقش اللقاء ملف الصرف الصحي بمنطقة بياض العرب، في ضوء ما تشهده المنطقة المجاورة لمدخل محور عدلي منصور من ناحية الشرق من تسربات، حيث استعرض رئيس الجهاز التنفيذي ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع المشكلة، مشيرًا إلى أنه في ضوء تحرك المحافظة بقيادة اللواء عبد الله عبد العزيز، تم تشكيل لجنة وزارية من وزارة الإسكان برئاسة المهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان، وعضوية ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن أعمال اللجنة أسفرت عن عدد من الخطوات العملية للتعامل مع المشكلة، من بينها تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بدراسة الوضع ووضع الحلول الفنية اللازمة، إلى جانب إسناد دراسة إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي الآدمي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة مبدئية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بما يتيح فصل الصرف الصحي الآدمي عن الصرف الصناعي، والتعامل مع كل منهما وفق المنظومة المناسبة.

ومن جانبهم، تقدم النواب بالشكر لمحافظ بني سويف على سعة صدره وحرصه على الاستماع إلى مطالب المواطنين، وعلى ما يبذله من جهود في متابعة الملفات التي تمس احتياجات المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره للدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ومتابعة الملفات الخدمية، مؤكدًا أن هذا الدور يمثل عنصرًا مهمًا في منظومة العمل المتكاملة بالمحافظة، وموجهًا الشكر للنواب على تعاونهم وحرصهم على التواصل المستمر مع الجهاز التنفيذي بما يخدم المواطنين ويسهم في دفع العمل بالمشروعات.