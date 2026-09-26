قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل التحية والإعجاب.. أحمد موسى: رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف
محامي ميار الببلاوي: تأييد إلزام محمد أبو بكر بتعويض موكلتي يسدل الستار على الدعوى
أحمد موسى: الشعب المصري فاهم وعارف تحديات البلد أكتر من أنصاف المثقفين
مصر على رأس المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
أحمد موسى: أهالي القرى ملح الأرض ويدعمون الدولة المصرية.. ومش يسمحوا لحد يهد البلد
وزير الخارجية السعودي: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن العالم
بعد اعتقاله في فرنسا.. جمهور سعد لمجرد يستغيث بملك المغرب: يا صاحب الجلالة نلتمس منكم التدخل
الجارديان ترصد تفاصيل الحياة اليومية في غزة.. كوب الشاي يكشف معاناة الفلسطينيين تحت الحصار
وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور
رئيس الوزراء البريطاني يستعد لطرح رؤيته الاقتصادية وسط تحديات التضخم وحرب إيران
روسيا وألمانيا تعقدان اجتماعا مغلقا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية السعودي: تعرضنا مع دول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يلتقي النواب لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أعضاء مجلس النواب، النائب يوسف الجميل، والنائب محمد رجب، والنائب أحمد شكري، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز ومدينة بني سويف، واستعراض مطالب واحتياجات المواطنين المتعلقة بملفات المرافق والخدمات الأساسية.

وخلال اللقاء، نقل النواب عددًا من مطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن المشروعات الجاري تنفيذها، حيث أكد المحافظ أن محافظة بني سويف تعمل بروح الفريق الواحد في هذا الملف الحيوى، من خلال تكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمجتمع المدني، بما يسهم في سرعة التعامل مع احتياجات المواطنين ودفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الخدمية.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين جميع الأطراف، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز أو استفادة المواطنين من الخدمات.

وناقش اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقريتي بليفيا وبني حمد، حيث أوضحت المهندسة دينا عمر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الانتهاء من تنفيذ الشبكات بنسبة 100%، بطول إجمالي يبلغ نحو 23 كم، تم تسليك وتطهير نحو 70% منها" التي تم تسليمها لشركة المياه"، بما يجعل نحو 17 كم من الشبكات جاهزة للتشغيل.

وفي إطار التيسير على المواطنين وتسريع إجراءات توصيل الخدمة، أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تشكيل فريق من قطاع خدمة العملاء وخدمة المواطنين لاستقبال طلبات توصيل الوصلات المنزلية من الأهالي، بما يتيح إنهاء الإجراءات وتوصيل الخدمة في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى توجه المواطنين إلى مقر الشركة.

وأكد النواب أهمية سرعة تقدم الأهالي بطلبات توصيل الوصلات المنزلية، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، الأستاذ وليد حسين، بما يسهم في سرعة استفادة المواطنين من الشبكات المنفذة.

كما تناول اللقاء التوسعات العمرانية الجديدة غير المدرجة ضمن نطاق المشروع بقريتي بليفيا وبني حمد، حيث أوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تمت دراسة هذا الأمر، وأسفرت الدراسة عن إدراج توسعات لمحطة معالجة الصرف الصحي بتزمنت الشرقية، والتي تستقبل تصرفات الصرف الصحي من القريتين ومناطق أخرى، نظرًا لأن الطاقة الاستيعابية الحالية للمحطة لا تستوعب كميات الصرف المتوقعة في حال التوسع في نطاق خدمة المشروع لتغطية التوسعات العمرانية الجديدة.

كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية دموشيا، حيث أوضح مسؤولو الجهاز التنفيذي أنه جارٍ تنفيذ المشروع، على أن يتم تصريف الصرف الناتج عنه على محطة معالجة تزمنت الشرقية، عقب تنفيذ التوسعات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، وذلك في إطار المشروع المدرج ضمن مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».

وتطرق اللقاء إلى موقف محطة مياه قرية سنور، واحتياجات منطقة ورشة سنور من خدمات مياه الشرب، حيث أوضحت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جارٍ الانتهاء من خط التدعيم، تمهيدًا لتوصيل الخدمة وانتظامها بمنطقة ورشة سنور.

كما ناقش اللقاء ملف الصرف الصحي بمنطقة بياض العرب، في ضوء ما تشهده المنطقة المجاورة لمدخل محور عدلي منصور من ناحية الشرق من تسربات، حيث استعرض رئيس الجهاز التنفيذي ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع المشكلة، مشيرًا إلى أنه في ضوء تحرك المحافظة بقيادة اللواء عبد الله عبد العزيز، تم تشكيل لجنة وزارية من وزارة الإسكان برئاسة المهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان، وعضوية ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن أعمال اللجنة أسفرت عن عدد من الخطوات العملية للتعامل مع المشكلة، من بينها تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بدراسة الوضع ووضع الحلول الفنية اللازمة، إلى جانب إسناد دراسة إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي الآدمي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة مبدئية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بما يتيح فصل الصرف الصحي الآدمي عن الصرف الصناعي، والتعامل مع كل منهما وفق المنظومة المناسبة.

ومن جانبهم، تقدم النواب بالشكر لمحافظ بني سويف على سعة صدره وحرصه على الاستماع إلى مطالب المواطنين، وعلى ما يبذله من جهود في متابعة الملفات التي تمس احتياجات المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره للدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ومتابعة الملفات الخدمية، مؤكدًا أن هذا الدور يمثل عنصرًا مهمًا في منظومة العمل المتكاملة بالمحافظة، وموجهًا الشكر للنواب على تعاونهم وحرصهم على التواصل المستمر مع الجهاز التنفيذي بما يخدم المواطنين ويسهم في دفع العمل بالمشروعات.

بني سويف نواب بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

المتهمين

ضبط المتهمين بالاعتداء على طالبة في بني سويف

أرشيفية

تأجيل محاكمة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي

المستشار مجدي علي قاسم

رئيس محكمة استئناف القاهرة ينعى أحمد الزند: كرس حياته لخدمة العدالة

بالصور

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد