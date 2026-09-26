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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف: 6 محاضر لمخالفات تموينية شرق النيل

تموين بني سويف
تموين بني سويف

بناءً على تكليفات المهندس  محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، وإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، قامت إدارة تموين شرق النيل بتنفيذ حملة تموينية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر مخالفة، جاءت تفاصيلها كالتالي:
 

​(1) محضر ضبط سلع منتهية الصلاحية: ضبط كمية قدرها 25 كجم (دواجن وهياكل دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ​

(3) محاضر عدم الإعلان عن الأسعار: لعدم التزام المنشآت التجارية بإعلان الأسعار للمواطنين.​

(2) محضر عدم حمل شهادة صحية: للعاملين بمجال الأغذية لعدم وجود شهادات صحية سارية.

و​تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

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