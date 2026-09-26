بني سويف: تحربر 118 مخالفة صحية وبيئية وإعدام 265 كيلو مواد غذائية

نفذت مديرية الصحة ببني سويف حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، أسفرت عن المرور على 155 منشأة غذائية، وتحرير 118 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، وضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار خطة تكثيف الحملات الرقابية لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة

حيث تم تنفيذ الحملات تحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، بمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، وذلك يومي الأربعاء والخميس الماضيين، واستهدفت الحملات عددًا من المنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، ومراجعة سلامة الأغذية المتداولة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات عن تحرير 118 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، بالإضافة إلى مخالفات عدم حمل شهادات صحية، فيما تمت التوصية بوقف نشاط 8 منشآت غذائية لعدم وجود التراخيص اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات التي تم رصدها.

كما تمكنت الحملات من ضبط 263 كيلو من المواد الغذائية، شملت شيبسي من مخلفات المصانع، بالإضافة إلى منتجات من اللحوم والصوصات منتهية الصلاحية، إلى جانب إعدام 265 كجم من المواد الغذائية، شملت منتجات اللحوم والدواجن والألبان والحلويات، وذلك لظهور علامات الفساد والتلف عليها وثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الإجراءات الرقابية والاحترازية، جرى سحب 14 عينة من المواد الغذائية وإرسالها إلى المعمل المشترك، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.